В Москве электричка насмерть сбила двух безбилетников

Два человека погибли под колесами электрички на железнодорожной станции Электрозаводская в Москве.
Несчастный случай произошел, когда двое мужчин попытались пройти на платформу в обход турникетов, передает ТАСС.
Пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу: «В районе платформы Электрозаводская электропоездом сообщением Москва — Куровская травмированы двое мужчин, которые перелезали на платформу в обход турникетов».
Оба пострадавших скончались до приезда скорой помощи. Управление на транспорте проводит проверку.
Пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу: «В районе платформы Электрозаводская электропоездом сообщением Москва — Куровская травмированы двое мужчин, которые перелезали на платформу в обход турникетов».
Оба пострадавших скончались до приезда скорой помощи. Управление на транспорте проводит проверку.
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