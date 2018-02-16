В Москве электричка насмерть сбила двух безбилетников

комментировать

В Москве электричка насмерть сбила двух безбилетников

В Москве электричка насмерть сбила двух безбилетников

Два человека погибли под колесами электрички на железнодорожной станции Электрозаводская в Москве.

Несчастный случай произошел, когда двое мужчин попытались пройти на платформу в обход турникетов, передает ТАСС.

Пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу: «В районе платформы Электрозаводская электропоездом сообщением Москва — Куровская травмированы двое мужчин, которые перелезали на платформу в обход турникетов».

Оба пострадавших скончались до приезда скорой помощи. Управление на транспорте проводит проверку.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

НТВ в социальных сетях

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru