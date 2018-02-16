Миллиардер Галицкий продал долю «Магнита» и будет играть в футбол

Подписано соглашение, по которому совладелец «Магнита» Сергей Галицкий продал 29% своего ритейлера структурам ВТБ.

Сеть «Магнит» была основана в 1994 году и за прошедшие годы смогла стать самой крупной розничной сетью в России по количеству магазинов. Создал компанию и возглавлял ее все 25 лет миллиардер Сергей Галицкий. Но, как сказал бизнесмен сегодня, надо что-то изменить в своей жизни.



Сергей Галицкий, основатель сети «Магнит»: «Мне уже 50. Это не тот возраст, чтобы что-то начинать. Буду жить в Краснодаре, наверное, футболом. Это все, что я буду делать».



Также сегодня ВТБ, «Почта России» и «Магнит» подписали меморандум о стратегическом партнерстве: вместе они разработают концепцию нового розничного формата.