Мечты сбываются: «Газпром» отмечает 25-летие

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет рабочую встречу с Алексеем Миллером. Как ожидается, председатель правления «Газпрома» расскажет президенту о результатах работы компании, которая отмечает 25-летие .

Также Владимир Путин в режиме телемоста сегодня ознакомится со спортивными объектами, построенными в рамках социальной программы «Газпром — детям». О ключевых проектах и главных приоритетах работы компании — корреспондент НТВ Александр Терёхин.



В свою шестую пятилетку «Газпром» является крупнейшей в мире энергетической компанией. На долю газового гиганта приходится почти 20% запасов всего голубого топлива. Хватит не только нам и нашим внукам, но еще и соседям останется.



Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности: «Значение нефтегазовой отрасли — это гораздо больше, чем просто подпитка деньгами бюджета. Это создает рабочие места во множестве других отраслей. И, соответственно, предприятия платят налоги, поэтому и получается такой стержень, на котором держится существенная часть российской экономики и занятости в стране».



«Газпром» до сих пор один из главных работодателей страны — почти 500 тысяч человек. И этого даже мало для такого количества проектов, говорят сотрудники.



«Сила Сибири» — один из главных проектов «Газпрома»: почти 3 тысячи километров труб от севера Иркутской области до Благовещенска, стройка если не века, то как минимум десятилетия. Трубопровод открывает России доступ на многомиллиардный китайский рынок.



В Сибири еще накануне трещали морозы за минус 50. Сегодня потеплело до 30. Что поделать, раз природа запрятала свои богатства в самые труднодоступные места?



Алексей Аверин, бригадир автоматического сварочного комплекса: «Трудно тяжело да, конечно. Эти долгие вахты. Семья ждет, и это самое главное. Это греет».



В сердце Сибири бригадир Алексей приехал из солнечного Краснодара. За 10 лет нелегкой работы, признается, всякого натерпелся. Но образ вахтовика в промасленной телогрейке давно в прошлом. Газодобыча теперь — дело высоких технологий.



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