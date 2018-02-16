Лыжник Денис Спицов завоевал бронзу Олимпиады

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  • Фото: РИА Новости © 2018
Лыжник Денис Спицов завоевал бронзу Олимпиады

Лыжник Денис Спицов завоевал бронзу Олимпиады

Лыжник Денис Спицов завоевал бронзу Олимпиады
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Денис Спицов принес России седьмую медаль Игр в Пхёнчхане.

    Российский лыжник показал третий результат в гонке на 15 км свободным стилем. Спицов преодолел дистанцию за 34 минуты 6,9 секунды.

    Лучшим же сегодня стал Дарио Колонья из Швейцарии. Второе время показал швейцарец Симен Хегстад Крюгер.

    Остальные российские спортсмены в десятку не попали. Андрей Мельниченко занял 14-е место, Андрей Ларьков — 20-е, а Алексей Виценко — 49-е.

    Теперь в копилке сборной России семь медалей — две серебра и пять бронз. Отметим, что сегодня утром серебряную медаль завоевал скелетонист Никита Трегубов.

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