Родителей уфимских школьников накажут за травлю одноклассницы

Родителей накажут за инцидент в уфимской школе, где школьники выложили фотографию одноклассницы в социальных сетях с оскорбительными комментариями.

В полицию обратилась мать ученицы, которую затравили одноклассники. Женщина попросила разобраться в конфликте между ее дочерью и одноклассниками.



Полицейские выяснили личности всех причастных к буллингу школьников, все они оказались несовершеннолетними. Поэтому будут наказаны их родители, сообщили в республиканском управлении МВД.



МВД по Башкирии: «По предварительным данным, учащиеся девятого класса школы №131 города Уфы разместили в социальных сетях недостоверную информацию о дочери заявительницы. Личности этих учащихся установлены, однако в отношении них уголовного дела о клевете не будет, потому что пятнадцатилетние подростки не подлежат уголовной ответственности из-за возраста. В отношении их родителей возбуждены административные дела».



Ранее СМИ сообщили, что подростки выложили в соцсетях фотографию девочки и подписали, что она заражена сифилисом. В комментариях к фотографии одноклассники устроили девочке психологическую травлю.