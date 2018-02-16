Лавров представит Россию на Международной конференции по безопасности в Мюнхене

Глобальный миропорядок находится на грани коллапса. Его причины — терроризм, кризис Евросоюза и отношения между Россией и США. Об этом говорится в докладе, который предваряет Международную конференцию по безопасности.
Форум открывается сегодня в Мюнхене. В 54-м по счету саммите примут участие более 500 политиков и представителей научных и деловых кругов.
В баварской столице ждут 20 глав государств и правительств, генсеков ООН, НАТО, председателя Еврокомиссии. Россию на саммите представит Сергей Лавров.
В программе форума также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, Корейском полуострове и ядерной программы Ирана. Ожидается, что в Мюнхене может пройти встреча так называемой «нормандской четверки»: Россия, Украина, Франция и Германия обсудят урегулирование конфликта на Востоке Украины.
В баварской столице ждут 20 глав государств и правительств, генсеков ООН, НАТО, председателя Еврокомиссии. Россию на саммите представит Сергей Лавров.
В программе форума также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, Корейском полуострове и ядерной программы Ирана. Ожидается, что в Мюнхене может пройти встреча так называемой «нормандской четверки»: Россия, Украина, Франция и Германия обсудят урегулирование конфликта на Востоке Украины.
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