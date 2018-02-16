КХЛ отметила 10-летие выпуском юбилейной марки. почта, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКХЛ отметила 10-летие выпуском юбилейной марки

КХЛ отметила 10-летие выпуском юбилейной марки

комментировать
  • Фото: КХЛ / facebook.com
КХЛ отметила <nobr>10-летие</nobr> выпуском юбилейной марки

КХЛ отметила 10-летие выпуском юбилейной марки

КХЛ отметила <nobr>10-летие</nobr> выпуском юбилейной марки
  • Фото: КХЛ / facebook.com

    • В почтовое обращение вышла марка, посвященная 10-му сезону Континентальной хоккейной лиги.

    Гашение марки прошло в торжественной обстановке в Москве, в центральном отделении Почты России. В течение всего дня болельщики могли приобрести марку КХЛ с уникальным штемпелем — этот комплект стал отличным сувениром не только для филателистов.

    Нынешний сезон — это первый серьезный юбилей КХЛ. Он начался в августе, но самая интересная его часть впереди. Чемпионат завершится не позднее 26 апреля финальной серией плей-офф. За главный трофей лиги — Кубок Гагарина — борются 27 команд из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru