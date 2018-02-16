КХЛ отметила 10-летие выпуском юбилейной марки

В почтовое обращение вышла марка, посвященная 10-му сезону Континентальной хоккейной лиги.

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Гашение марки прошло в торжественной обстановке в Москве, в центральном отделении Почты России. В течение всего дня болельщики могли приобрести марку КХЛ с уникальным штемпелем — этот комплект стал отличным сувениром не только для филателистов.



Нынешний сезон — это первый серьезный юбилей КХЛ. Он начался в августе, но самая интересная его часть впереди. Чемпионат завершится не позднее 26 апреля финальной серией плей-офф. За главный трофей лиги — Кубок Гагарина — борются 27 команд из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии.