Пшено, полба и крапива: журналисты НТВ собрали самые необычные рецепты блинов

Репортеры НТВ в разных регионах России и в Белоруссии представили самую вкусную подборку: они собрали рецепты главного масленичного блюда. Оказывается, есть даже рецепты диетических блинов.
Как только речь заходит о рецептах блинов, большинство сразу вспоминает о белой пшеничной муке, молоке, сахаре с солью и яйцах. Но рецептов приготовления блинов на самом деле очень много. Особенно если обратиться к кулинарным книгам наших прабабушек.
Шеф-повар Дмитрий Романовский делится старинным рецептом блинов на основе пшенки. Пшенку протирали через сито, а дальше классика — яйца, немного молока, муки и — на раскаленную сковородку. Три минуты — и можно пробовать.
Блины из пшенки до сих пор в почете в Мордовии. Там их называют «пачат». И выпекают толщиной в 2–3 сантиметра. В Удмуртии готовят «табани» из кислого теста. В Тульской области любят блины яснополянские — по рецепту Софьи Толстой, жены великого вегетарианца. В их основе крупчатая пшеничная и гречневая мука. А жители Куликова поля исстари лакомились «гречишниками».
В Чувашии блины, или «икерче», готовят с семечками, снытью и даже крапивой. Но это на любителя, рассказывает домохозяйка Галина Титарчук. Этим рецептам ее учила мама, а ту — ее мама. Теперь Галина их передает по наследству.
В Белоруссии также в почете классические блины, но здесь есть и свои традиции. Блины с припеком — и толще, и сытнее. Приготовить их поможет шеф-повар ресторана белоруской и литвинской кухни Вадим Парханович. Тесто готовят как встарь — на живых дрожжах. В таких маленьких блинчиках всегда есть начинка: лук, грудинка, домашняя колбаса и, конечно, картофель: он входит в состав 80% блюд белорусской кухни. Сверху начинку также нужно залить тестом.
Есть такие блины принято исключительно руками. За использование столовых приборов в старину можно было по этим руками даже получить чем-нибудь тяжелым.
Что же делать тем, кто следит за фигурой? Один из самых популярных запросов в интернете — диетические блинчики. Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова делится одним из таких рецептов: вместо пшеничной муки берут гречневую и полбяную, сахар заменяют на мед, из яиц берут лишь белок. Однако без вреда для фигуры даже таких блинов можно съедать не более трех в день.
В общем, истина стара, как и рецепты блинов, — все хорошее должно быть в меру.
Подробности — в материале программы «Итоги дня».
Шеф-повар Дмитрий Романовский делится старинным рецептом блинов на основе пшенки. Пшенку протирали через сито, а дальше классика — яйца, немного молока, муки и — на раскаленную сковородку. Три минуты — и можно пробовать.
Блины из пшенки до сих пор в почете в Мордовии. Там их называют «пачат». И выпекают толщиной в 2–3 сантиметра. В Удмуртии готовят «табани» из кислого теста. В Тульской области любят блины яснополянские — по рецепту Софьи Толстой, жены великого вегетарианца. В их основе крупчатая пшеничная и гречневая мука. А жители Куликова поля исстари лакомились «гречишниками».
В Чувашии блины, или «икерче», готовят с семечками, снытью и даже крапивой. Но это на любителя, рассказывает домохозяйка Галина Титарчук. Этим рецептам ее учила мама, а ту — ее мама. Теперь Галина их передает по наследству.
В Белоруссии также в почете классические блины, но здесь есть и свои традиции. Блины с припеком — и толще, и сытнее. Приготовить их поможет шеф-повар ресторана белоруской и литвинской кухни Вадим Парханович. Тесто готовят как встарь — на живых дрожжах. В таких маленьких блинчиках всегда есть начинка: лук, грудинка, домашняя колбаса и, конечно, картофель: он входит в состав 80% блюд белорусской кухни. Сверху начинку также нужно залить тестом.
Есть такие блины принято исключительно руками. За использование столовых приборов в старину можно было по этим руками даже получить чем-нибудь тяжелым.
Что же делать тем, кто следит за фигурой? Один из самых популярных запросов в интернете — диетические блинчики. Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова делится одним из таких рецептов: вместо пшеничной муки берут гречневую и полбяную, сахар заменяют на мед, из яиц берут лишь белок. Однако без вреда для фигуры даже таких блинов можно съедать не более трех в день.
В общем, истина стара, как и рецепты блинов, — все хорошее должно быть в меру.
Подробности — в материале программы «Итоги дня».
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