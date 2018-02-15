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    В Москве при ремонте объекта МВД украдено более 7 млн рублей

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    В Москве при ремонте объекта МВД украдено более 7 млн рублей

    В Москве при ремонте объекта МВД украдено более 7 млн рублей

    Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт здания МВД в Москве.

    Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения более 7 миллионов рублей, выделенных на ремонт здания, принадлежащего МВД. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным источника «Интерфакса», речь идет о здании Главного управления собственной безопасности МВД России в Москве.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «По материалам ГУСБ МВД России СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для финансирования строительных и ремонтных работ на одном из объектов МВД России».

    По словам Волк, фигурантами дела стали несколько компаний, которые предоставили заказчику поддельные документы о завершении работ и получили за несделанный ремонт более 7 миллионов рублей. Устанавливаются все причастные к преступлению лица. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

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