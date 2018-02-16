«Клик о помощи»: как интернет-попрошайки воруют деньги и жизни

Обман в благотворительности — самый мерзкий и циничный вид мошенничества. Кто зарабатывает миллионы, создавая фейковые
интернет-страницы больных детей? Как распознать фальшивку? И где заканчивается благотворительность и начинается бизнес?
Слова, разрывающие сердце: что ни строчка — крик о помощи, наполненный страданием. Автор интернет-сообщения Светлана Панова — пациентка уфимской больницы. В одном абзаце слились и боль, и отчаяние и надежда. К пользователям Интернета женщина обратилась сразу после сложной операции. От наркоза, видимо, еще не отошла: пишет сбивчиво, в предложениях куча ошибок. Но смысл понятен: 43-летней жительнице Башкирии срочно нужны деньги.
Мир не без добрых людей. На мольбы откликнулись, и уже через пару дней деньги были отправлены на указанные реквизиты. А вскоре в Сети появилось еще одно сообщение, якобы уже от сына пациентки: «Умерла мать». К печальному сообщению мальчик приложил снимок почившей родительницы в гробу. Оставаться равнодушным в такой ситуации невозможно. Вряд ли бы люди пожалели денег на ребенка, потерявшего маму. Но в тот момент никто и подумать не мог, что трагедия семьи Пановых — вымысел и обман. Светлана вполне себе жива и здорова.
Воскресшая теперь утверждает, что ее якобы оклеветали, страницу в соцсети взломали, а волонтер, отправившая деньги, не проверила информацию. Чтобы доказать, что она «невиноватая», женщина готова даже пройти проверку на полиграфе.
Аферисты играют на добрых чувствах и лишают последней надежды тех, кто в трудный момент остался без поддержки. Еще обиднее и тяжелее, когда речь идет о страданиях ребенка. Чаще всего так называемые интернет-попрошайки наживаются именно на больных детях. Одним только кликом они воруют не только пожертвования, но и жизни. И эта виртуальная зараза распространяется со скоростью эпидемии. Сетевые мошенники собирают гигантские суммы. Куда они уходят? Были случаи, что по окончанию сбора родители покупают квартиры и машины.
Для чего жительница Уфы загнала себя в гроб и попросила денег? И как вместе с волонтерами вывести мошенников на чистую воду? Ответы на эти вопросы — в фильме «Клик о помощи» из цикла «ЧП. Расследование».
Мир не без добрых людей. На мольбы откликнулись, и уже через пару дней деньги были отправлены на указанные реквизиты. А вскоре в Сети появилось еще одно сообщение, якобы уже от сына пациентки: «Умерла мать». К печальному сообщению мальчик приложил снимок почившей родительницы в гробу. Оставаться равнодушным в такой ситуации невозможно. Вряд ли бы люди пожалели денег на ребенка, потерявшего маму. Но в тот момент никто и подумать не мог, что трагедия семьи Пановых — вымысел и обман. Светлана вполне себе жива и здорова.
Воскресшая теперь утверждает, что ее якобы оклеветали, страницу в соцсети взломали, а волонтер, отправившая деньги, не проверила информацию. Чтобы доказать, что она «невиноватая», женщина готова даже пройти проверку на полиграфе.
Аферисты играют на добрых чувствах и лишают последней надежды тех, кто в трудный момент остался без поддержки. Еще обиднее и тяжелее, когда речь идет о страданиях ребенка. Чаще всего так называемые интернет-попрошайки наживаются именно на больных детях. Одним только кликом они воруют не только пожертвования, но и жизни. И эта виртуальная зараза распространяется со скоростью эпидемии. Сетевые мошенники собирают гигантские суммы. Куда они уходят? Были случаи, что по окончанию сбора родители покупают квартиры и машины.
Для чего жительница Уфы загнала себя в гроб и попросила денег? И как вместе с волонтерами вывести мошенников на чистую воду? Ответы на эти вопросы — в фильме «Клик о помощи» из цикла «ЧП. Расследование».
Комментарии