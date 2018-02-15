Украинские фанаты разгромили кафе с россиянами в Афинах

Греческая полиция задержали фанатов киевского «Динамо», атаковавших россиян.
Нападение произошло во второй половине дня в районе Колонаки в центре Афин. Хулиганы заметили в кафе пятерых россиян, проживающих в греческой столице, и сразу напали на них. Также фанаты разгромили кафе и разбили витрины.
Полицейские из группы быстрого реагирования после погрома задержали 18 человек. У них нашли ножи и кастеты. Пострадавших среди клиентов и сотрудников кафе нет.
Отметим, что сегодня вечером в столице Греции должен пройти матч 1/16 Лиги Европы, в котором встретятся местный АЕК и киевское «Динамо». Как сообщает РИА Новости, вместе с украинскими футбольными болельщиками в Афины отправились сторонники запрещенной группировки «Правый сектор».
Полицейские из группы быстрого реагирования после погрома задержали 18 человек. У них нашли ножи и кастеты. Пострадавших среди клиентов и сотрудников кафе нет.
Отметим, что сегодня вечером в столице Греции должен пройти матч 1/16 Лиги Европы, в котором встретятся местный АЕК и киевское «Динамо». Как сообщает РИА Новости, вместе с украинскими футбольными болельщиками в Афины отправились сторонники запрещенной группировки «Правый сектор».
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