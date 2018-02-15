В Москве наградили школьницу, спасшую ровесницу из «группы смерти»

В Москве в Театре Российской армии награждают победителей премии «Горячее сердце».
Это неравнодушные молодые люди, которые пришли на помощь другим или сами смогли преодолеть трудные жизненные ситуации.
Одна из них — 13-летняя школьница из Ставрополя Инна Гвоздикова. Она фактически спасла жизнь своей ровеснице, которая через соцсети попала в так называемую «группу смерти» и чуть не решилась на суицид. Инне удалось убедить ее не совершать страшный поступок.
Инна Гвоздикова: «Я ее успокаивала, так как она плакала, говорила то, что нет проблем, которые нельзя решить, что все решаемо. С ней сейчас все хорошо, она мирно живет у себя дома, мы с ней иногда общаемся, созваниваемся, пишем друг другу».
В этом году награды получают 156 человек и 8 общественных организаций. Истории всех лауреатов войдут в специальную почетную книгу «Горячее сердце».
Одна из них — 13-летняя школьница из Ставрополя Инна Гвоздикова. Она фактически спасла жизнь своей ровеснице, которая через соцсети попала в так называемую «группу смерти» и чуть не решилась на суицид. Инне удалось убедить ее не совершать страшный поступок.
Инна Гвоздикова: «Я ее успокаивала, так как она плакала, говорила то, что нет проблем, которые нельзя решить, что все решаемо. С ней сейчас все хорошо, она мирно живет у себя дома, мы с ней иногда общаемся, созваниваемся, пишем друг другу».
В этом году награды получают 156 человек и 8 общественных организаций. Истории всех лауреатов войдут в специальную почетную книгу «Горячее сердце».
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