Свидетели <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Свидетели 16+
    •  
    Сломавший на Олимпиаде ногу сноубордист Олюнин извинился перед болельщиками: видео. Олимпиада, спортивные травмы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСломавший на Олимпиаде ногу сноубордист Олюнин извинился перед болельщиками: видео

    Сломавший на Олимпиаде ногу сноубордист Олюнин извинился перед болельщиками: видео

    1 комментарий

    Сломавший на Олимпиаде ногу сноубордист Олюнин извинился перед болельщиками: видео

    Сломавший на Олимпиаде ногу сноубордист Олюнин извинился перед болельщиками: видео

      Сноубордист Николай Олюнин, сломавший ногу в полуфинале Олимпиады, извинился перед зрителями за то, что не смог побороться за медаль.

      В своем видеообращении российский спортсмен Николай Олюнин отметил, что «старался и очень сильно хотел показать русский дух». После чего извинился перед болельщиками, что не смог побороться за медаль.

      Видео было записано в тот момент, когда атлета везли на скорой помощи в больницу. Ролик опубликован на странице Федерации сноуборда России в Instagram.

      В ФСР отмечают, что сейчас Николай Олюнин находится в больнице, ему провели полное обследование. К оказанию помощи спортсмену привлечены лучшие специалисты; никаких травм, кроме перелома, не выявлено, говорится в сообщении.

      В комментариях к видео на момент публикации не было ни одного критического отзыва: все пользователи желали спортсмену скорейшего выздоровления, старались подбодрить и отмечали, что извиняться не за что.

      Сноубордист Олюнин получил перелом в полуфинальном заезде в борд-кроссе на ОИ-2018. После падения спортсмен не смог подняться сам и покинул трассу на носилках. У него диагностировали закрытый перелом голени. В тренерском штабе после инцидента заявили, что намерены подать протест в связи с инцидентом, так как подозревают, что атлета могли толкнуть.

      Напомним, что Николай Олюнин является серебряным призером Олимпиады в Сочи в сноуборд-кроссе.

      Новости по теме

      Зимняя Олимпиада — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru