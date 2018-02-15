Сломавший на Олимпиаде ногу сноубордист Олюнин извинился перед болельщиками: видео

Сноубордист Николай Олюнин, сломавший ногу в полуфинале Олимпиады, извинился перед зрителями за то, что не смог побороться за медаль.
В своем видеообращении российский спортсмен Николай Олюнин отметил, что «старался и очень сильно хотел показать русский дух». После чего извинился перед болельщиками, что не смог побороться за медаль.
Видео было записано в тот момент, когда атлета везли на скорой помощи в больницу. Ролик опубликован на странице Федерации сноуборда России в Instagram.
В ФСР отмечают, что сейчас Николай Олюнин находится в больнице, ему провели полное обследование. К оказанию помощи спортсмену привлечены лучшие специалисты; никаких травм, кроме перелома, не выявлено, говорится в сообщении.
В комментариях к видео на момент публикации не было ни одного критического отзыва: все пользователи желали спортсмену скорейшего выздоровления, старались подбодрить и отмечали, что извиняться не за что.
Сноубордист Олюнин получил перелом в полуфинальном заезде в борд-кроссе на ОИ-2018. После падения спортсмен не смог подняться сам и покинул трассу на носилках. У него диагностировали закрытый перелом голени. В тренерском штабе после инцидента заявили, что намерены подать протест в связи с инцидентом, так как подозревают, что атлета могли толкнуть.
Напомним, что Николай Олюнин является серебряным призером Олимпиады в Сочи в сноуборд-кроссе.
Видео было записано в тот момент, когда атлета везли на скорой помощи в больницу. Ролик опубликован на странице Федерации сноуборда России в Instagram.
В ФСР отмечают, что сейчас Николай Олюнин находится в больнице, ему провели полное обследование. К оказанию помощи спортсмену привлечены лучшие специалисты; никаких травм, кроме перелома, не выявлено, говорится в сообщении.
В комментариях к видео на момент публикации не было ни одного критического отзыва: все пользователи желали спортсмену скорейшего выздоровления, старались подбодрить и отмечали, что извиняться не за что.
Сноубордист Олюнин получил перелом в полуфинальном заезде в борд-кроссе на ОИ-2018. После падения спортсмен не смог подняться сам и покинул трассу на носилках. У него диагностировали закрытый перелом голени. В тренерском штабе после инцидента заявили, что намерены подать протест в связи с инцидентом, так как подозревают, что атлета могли толкнуть.
Напомним, что Николай Олюнин является серебряным призером Олимпиады в Сочи в сноуборд-кроссе.
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