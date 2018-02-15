Петербуржцам можно вздохнуть глубже

Качество воздуха в Петербурге за последние годы улучшилось. Об этом сегодня журналистам сообщили представители комитета по природопользованию. Эксперты это связывают с уменьшением загрязнителей.
Практически все крупные теплоэнергетические предприятия перешли на газовое топливо, а угольных и мазутных мануфактур стало намного меньше.
Между тем почти во всех районах остается большая концентрация аммиака и диоксида азота. Правда, определить их источник пока не удается. Зато чиновники вспомнили крупные строительные проекты. Например, расширение Приморского шоссе у ЦПКиО позволило ликвидировать пробки на этом участке и, соответственно, уменьшить количество автомобильных выхлопов.
К тому же переход на стандарт топлива евро-4 и евро-5 также внес свою лепту в улучшение экологии. Теперь машин с высоким экологическим индексом стало более 50 процентов.
Эксперты также заявили, что улучшению качества воздуха способствует и уникальное расположение Петербурга. Морской город регулярно обдувается свежим ветром. Однако от далеко идущих прогнозов чиновники отказались, заявив, что будущие загрязнения напрямую зависят от экономики страны.
Между тем почти во всех районах остается большая концентрация аммиака и диоксида азота. Правда, определить их источник пока не удается. Зато чиновники вспомнили крупные строительные проекты. Например, расширение Приморского шоссе у ЦПКиО позволило ликвидировать пробки на этом участке и, соответственно, уменьшить количество автомобильных выхлопов.
К тому же переход на стандарт топлива евро-4 и евро-5 также внес свою лепту в улучшение экологии. Теперь машин с высоким экологическим индексом стало более 50 процентов.
Эксперты также заявили, что улучшению качества воздуха способствует и уникальное расположение Петербурга. Морской город регулярно обдувается свежим ветром. Однако от далеко идущих прогнозов чиновники отказались, заявив, что будущие загрязнения напрямую зависят от экономики страны.
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