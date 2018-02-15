Петербуржцам можно вздохнуть глубже

Качество воздуха в Петербурге за последние годы улучшилось. Об этом сегодня журналистам сообщили представители комитета по природопользованию. Эксперты это связывают с уменьшением загрязнителей.

Практически все крупные теплоэнергетические предприятия перешли на газовое топливо, а угольных и мазутных мануфактур стало намного меньше.



Между тем почти во всех районах остается большая концентрация аммиака и диоксида азота. Правда, определить их источник пока не удается. Зато чиновники вспомнили крупные строительные проекты. Например, расширение Приморского шоссе у ЦПКиО позволило ликвидировать пробки на этом участке и, соответственно, уменьшить количество автомобильных выхлопов.



К тому же переход на стандарт топлива евро-4 и евро-5 также внес свою лепту в улучшение экологии. Теперь машин с высоким экологическим индексом стало более 50 процентов.



Эксперты также заявили, что улучшению качества воздуха способствует и уникальное расположение Петербурга. Морской город регулярно обдувается свежим ветром. Однако от далеко идущих прогнозов чиновники отказались, заявив, что будущие загрязнения напрямую зависят от экономики страны.