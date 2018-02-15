Свидетели <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Свидетели 16+
    •  
    В Северной столице растопили рекордное количество снега. ЖКХ, Санкт-Петербург, рекорды, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Северной столице растопили рекордное количество снега

    В Северной столице растопили рекордное количество снега

    комментировать

    В Северной столице растопили рекордное количество снега

    В Северной столице растопили рекордное количество снега

      Рекорд зафиксировали специалисты «Водоканала», куда самосвалы и доставляют собранные с улиц и дворов осадки.

      С начала зимы в Петербурге утилизировали полтора миллиона кубометров снега. Это абсолютный рекорд для городских снегоплавильных установок с момента их появления в 2012 году.

      Только за последние сутки станции «Водоканала» приняли и переработали почти 12 тысяч кубических метров осадков. Пункты приема и утилизации снега уже превысили свою суточную производительность.

      Сейчас в Северной столице функционируют 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов. Для сравнения: за весь прошлый сезон они утилизировали в общей сложности 1 миллион 250 тысяч кубометров снега.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru