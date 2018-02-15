В Северной столице растопили рекордное количество снега

Рекорд зафиксировали специалисты «Водоканала», куда самосвалы и доставляют собранные с улиц и дворов осадки.

С начала зимы в Петербурге утилизировали полтора миллиона кубометров снега. Это абсолютный рекорд для городских снегоплавильных установок с момента их появления в 2012 году.



Только за последние сутки станции «Водоканала» приняли и переработали почти 12 тысяч кубических метров осадков. Пункты приема и утилизации снега уже превысили свою суточную производительность.



Сейчас в Северной столице функционируют 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов. Для сравнения: за весь прошлый сезон они утилизировали в общей сложности 1 миллион 250 тысяч кубометров снега.