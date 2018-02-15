В Петербурге почтили память воинов-афганцев

Сегодня Петербург отметил 29-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана.

Торжественная церемония началась в парке Интернационалистов, а продолжилась у мемориала на Серафимовском кладбище. В ней приняли участие члены правительства и Законодательного собрания Петербурга, руководство районной администрации и представители общественных организаций, а также ветераны-интернационалисты.



Тех, кто отдал последний долг Родине, почтили минутой молчания. После исполнения гимна России памятник буквально утонул в живых цветах.



Валерий Романов, воин-интернационалист: «Возникает двоякое чувство. С одной стороны, день праздничный. 29 лет назад закончилась война. А с другой стороны, это и траурный день. Потому что мы вспоминаем погибших, находимся на мемориальном кладбище. Конечно, мы скорбим».



15 февраля — официальная памятная дата в Российской Федерации, Это День памяти погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества.