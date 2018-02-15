Петербурженка не может заставить полицию найти увезенного отцом сына

Мать пропавшего мальчика пытается добиться, чтобы правоохранительные органы начали поиски ее сына. Ребенка, который даже не посещает школу, скрывает его собственный отец.

Петербурженка Татьяна Атаманова почти два года безуспешно пытается убедить правоохранительные органы начать поиск ее сына. Даня, который сейчас должен учиться в 4-м классе, исчез вместе со своим отцом в июне 2016-го.



Азим ушел из семьи, когда мальчику было два года. При разводе суд определил, что мальчик останется с мамой. Тем более с отчимом у Дани сложились прекрасные отношения. Отец не возражал. Но после очередных каникул Азим пропал вместе с сыном.



Татьяна Атаманова, мама Дани Атаманова: «От правоохранительных органов самое мягкое, что я слышу: „Одним потеряшкой больше, одним меньше. Что вы от нас хотите?“»



Сына приходится искать своими силами. Отчим увольняется с работы, пешком обходит несколько районов и целыми днями отсматривает записи с камер видеонаблюдения. Когда появилась первая зацепка, оперативники, по его словам, месяц не могли опросить свидетелей.



К этому моменту отец (он работает программистом на удаленке) уже меняет квартиру, и след теряется. Сами следователи восемь месяцев пересылают материал из района в район, наконец возбуждают уголовное дело по статье «Убийство».



Но после того как адвокат отца передает видеозапись с мальчиком, закрывается и уголовное дело, и розыскное. Получается, с июня прошлого года Даню вообще никто не ищет.



Татьяна рассказывает, что раньше бывшего мужа приходилось уговаривать, чтобы он проводил время с сыном. Ведь тот не был даже на его выпускном в детском саду. Сейчас Даня должен учиться уже в 4-м классе, но пока не поднялась шумиха, в его школе просто ставили пропуски в журнал и не сильно беспокоились судьбой мальчика. К тому же у Дани проблемы со зрением, нужен постоянный контроль офтальмолога.



Внешность мужчины, который скрылся с мальчиком, достаточно приметная: его отец родом из Ирана. Татьяна вместе с мужем уже напечатали почти две тысячи ориентировок и раздают их во всех районах Петербурга. Если кто-то считает, что видел мальчика, супруги просят позвонить по телефону + 7 (921) 774–74-27 , чтобы знать, в каком районе города продолжать поиски.



Решение о прекращении уголовного дела мама Дани пытается обжаловать через прокуратуру, ведь следователь не вызвал отца на беседу, не установил адрес его квартиры и даже не выяснил, в каких условиях живет мальчик.



Подробности семейной драмы — в сюжете корреспондента НТВ Эдмунда Желбунова.