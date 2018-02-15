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    Спасатели тренировались тушить пожар в тоннеле петербургского метро. МЧС, Санкт-Петербург, метро, пожары, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасатели тренировались тушить пожар в тоннеле петербургского метро

    Спасатели тренировались тушить пожар в тоннеле петербургского метро

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    Спасатели тренировались тушить пожар в тоннеле петербургского метро

    Спасатели тренировались тушить пожар в тоннеле петербургского метро

      На Кировско-Выборгской линии метрополитена прошли учения МЧС.

      Бдительных петербуржцев ночью встревожило скопление пожарных и МЧС у вестибюля станции метро «Автово». Судя по словам очевидцев, приблизительно к 2 часам ночи туда стянули специализированные пожарные экипажи со всего Кировского района — всего более 20 машин.

      Крупная техника даже перекрыла проезжую часть. Правда, в пресс-службе МЧС поспешили успокоить горожан. Оказалось, спасатели и сотрудники метро объединили усилия для масштабных учений на красной линии подземки и совместно отработали действия при пожаре в тоннеле.

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