Спасатели тренировались тушить пожар в тоннеле петербургского метро

На Кировско-Выборгской линии метрополитена прошли учения МЧС.

Бдительных петербуржцев ночью встревожило скопление пожарных и МЧС у вестибюля станции метро «Автово». Судя по словам очевидцев, приблизительно к 2 часам ночи туда стянули специализированные пожарные экипажи со всего Кировского района — всего более 20 машин.



Крупная техника даже перекрыла проезжую часть. Правда, в пресс-службе МЧС поспешили успокоить горожан. Оказалось, спасатели и сотрудники метро объединили усилия для масштабных учений на красной линии подземки и совместно отработали действия при пожаре в тоннеле.