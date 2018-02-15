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    Спецназовец погиб во время ликвидации главаря боевиков в Дагестане

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    Спецназовец погиб во время ликвидации главаря боевиков в Дагестане

    Спецназовец погиб во время ликвидации главаря боевиков в Дагестане

    Один сотрудник спецназа погиб и несколько пострадали во время антитеррористической операции в Дагестане.

    Спецоперация прошла сегодня в Унцукульском районе. Был уничтожен главарь боевиков, который с 2011 года находился в федеральном розыске.

    Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, ликвидированный бандит был причастен к преступлениям террористической направленности, в том числе атаке на автоколонну внутренних войск в декабре 2013 года.

    Отмечается, что во время сегодняшней операции «погиб один сотрудник спецназа, имеются раненые». Среди гражданских погибших и пострадавших нет, передает «Интерфакс».

    На месте столкновения обнаружены граната, автомат и боеприпасы.

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