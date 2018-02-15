Спецназовец погиб во время ликвидации главаря боевиков в Дагестане

Один сотрудник спецназа погиб и несколько пострадали во время антитеррористической операции в Дагестане.
Спецоперация прошла сегодня в Унцукульском районе. Был уничтожен главарь боевиков, который с 2011 года находился в федеральном розыске.
Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, ликвидированный бандит был причастен к преступлениям террористической направленности, в том числе атаке на автоколонну внутренних войск в декабре 2013 года.
Отмечается, что во время сегодняшней операции «погиб один сотрудник спецназа, имеются раненые». Среди гражданских погибших и пострадавших нет, передает «Интерфакс».
На месте столкновения обнаружены граната, автомат и боеприпасы.
Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, ликвидированный бандит был причастен к преступлениям террористической направленности, в том числе атаке на автоколонну внутренних войск в декабре 2013 года.
Отмечается, что во время сегодняшней операции «погиб один сотрудник спецназа, имеются раненые». Среди гражданских погибших и пострадавших нет, передает «Интерфакс».
На месте столкновения обнаружены граната, автомат и боеприпасы.
Комментарии