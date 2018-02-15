Берлинский кинофестиваль впервые в истории откроют мультфильмом

В столице Германии сегодня открывается 68-й международный кинофестиваль. Если о самом престижном международном фестивале еще можно спорить, то с точки зрения масштабов и посещаемости Берлинале, безусловно, лидирует. В программе форума вновь — после перерыва — представлена Россия.

Впервые за историю смотра откроет его анимационный фильм — «Остров собак» обладателя Гран-при Берлинале-2014 Уэса Андерсона. Еще в программе — снятый на iPhone триллер Стивена Содерберга и неожиданно короткий фильм филиппинского классика Лава Диаса. Он знаменит своими восьмичасовыми эпопеями, по сравнению с которыми новая работа — трехчасовое «Время дьявола» — практически короткометражка. Также на Берлинале покажут картину Алексея Германа-младшего «Довлатов». Она рассказывает о нескольких днях из жизни знаменитого советского писателя.



В этом году фестиваль, который называют также самым политизированным, не мог обойти проблему сексуального насилия и домогательств — ей будут посвящены отдельные дискуссии и семинары.



Подробности с места событий — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.