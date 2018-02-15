Свидетели <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Свидетели 16+
    •  
    Берлинский кинофестиваль впервые в истории откроют мультфильмом. Германия, кино, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБерлинский кинофестиваль впервые в истории откроют мультфильмом

    Берлинский кинофестиваль впервые в истории откроют мультфильмом

    комментировать
    Берлинский кинофестиваль впервые в истории откроют мультфильмом

    Берлинский кинофестиваль впервые в истории откроют мультфильмом

    Берлинский кинофестиваль впервые в истории откроют мультфильмом

      В столице Германии сегодня открывается 68-й международный кинофестиваль. Если о самом престижном международном фестивале еще можно спорить, то с точки зрения масштабов и посещаемости Берлинале, безусловно, лидирует. В программе форума вновь — после перерыва — представлена Россия.

      Впервые за историю смотра откроет его анимационный фильм — «Остров собак» обладателя Гран-при Берлинале-2014 Уэса Андерсона. Еще в программе — снятый на iPhone триллер Стивена Содерберга и неожиданно короткий фильм филиппинского классика Лава Диаса. Он знаменит своими восьмичасовыми эпопеями, по сравнению с которыми новая работа — трехчасовое «Время дьявола» — практически короткометражка. Также на Берлинале покажут картину Алексея Германа-младшего «Довлатов». Она рассказывает о нескольких днях из жизни знаменитого советского писателя.

      В этом году фестиваль, который называют также самым политизированным, не мог обойти проблему сексуального насилия и домогательств — ей будут посвящены отдельные дискуссии и семинары.

      Подробности с места событий — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru