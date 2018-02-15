Посетителя ресторана на Рублёвке усыпили и ограбили: видео

Запись камеры наблюдения помогла стражам порядка установить личности преступников, которые едва не отравили посетителя ресторана в Москве.

С потерпевшим двое подозреваемых познакомились в фешенебельном заведении на Рублёвке. Незаметно подмешали ему в напитки сильнодействующий препарат, после чего мужчина почувствовал головокружение и слабость. А новоиспеченные друзья пообещали, что отвезут его домой на такси.



Пострадавший: «В какой-то момент через час нашего общения мне стало плохо: меня стало тошнить, я стал засыпать и когда я сел такси, то просто отключился, потерял сознание. Почувствовал, как меня снимают золотую цепочку, и опять отключился».



Сейчас правоохранительные органы выясняют, могут ли задержанные быть причастны к другим аналогичным преступлениям.