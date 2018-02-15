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    Посетителя ресторана на Рублёвке усыпили и ограбили: видео. Москва, кражи и ограбления, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосетителя ресторана на Рублёвке усыпили и ограбили: видео

    Посетителя ресторана на Рублёвке усыпили и ограбили: видео

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    Посетителя ресторана на Рублёвке усыпили и ограбили: видео

    Посетителя ресторана на Рублёвке усыпили и ограбили: видео

    Посетителя ресторана на Рублёвке усыпили и ограбили: видео

      Запись камеры наблюдения помогла стражам порядка установить личности преступников, которые едва не отравили посетителя ресторана в Москве.

      С потерпевшим двое подозреваемых познакомились в фешенебельном заведении на Рублёвке. Незаметно подмешали ему в напитки сильнодействующий препарат, после чего мужчина почувствовал головокружение и слабость. А новоиспеченные друзья пообещали, что отвезут его домой на такси.

      Пострадавший: «В какой-то момент через час нашего общения мне стало плохо: меня стало тошнить, я стал засыпать и когда я сел такси, то просто отключился, потерял сознание. Почувствовал, как меня снимают золотую цепочку, и опять отключился».

      Сейчас правоохранительные органы выясняют, могут ли задержанные быть причастны к другим аналогичным преступлениям.

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