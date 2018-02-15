ЦИК разыграл бесплатную площадь в СМИ для кандидатов в президенты

В Центризбиркоме сегодня разыграли бесплатную печатную площадь для агитации кандидатов в президенты.
Всего в жеребьевке участвовали 15 газет. В их числе как крупные издания, так и специализированные, с небольшим тиражом.
В ЦИК подчеркнули, что список участвующей в жеребьевке прессы в этот раз беспрецедентно большой. На получение бесплатных полос подали заявки все восемь кандидатов. Официально агитация начнется 17 февраля.
В ЦИК подчеркнули, что список участвующей в жеребьевке прессы в этот раз беспрецедентно большой. На получение бесплатных полос подали заявки все восемь кандидатов. Официально агитация начнется 17 февраля.
Комментарии