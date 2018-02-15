Невский. Проверка на прочность <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность 16+
    •  
    ЦИК разыграл бесплатную площадь в СМИ для кандидатов в президенты. выборы, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦИК разыграл бесплатную площадь в СМИ для кандидатов в президенты

    ЦИК разыграл бесплатную площадь в СМИ для кандидатов в президенты

    комментировать
    ЦИК разыграл бесплатную площадь в СМИ для кандидатов в президенты

    ЦИК разыграл бесплатную площадь в СМИ для кандидатов в президенты

    ЦИК разыграл бесплатную площадь в СМИ для кандидатов в президенты

      В Центризбиркоме сегодня разыграли бесплатную печатную площадь для агитации кандидатов в президенты.

      Всего в жеребьевке участвовали 15 газет. В их числе как крупные издания, так и специализированные, с небольшим тиражом.

      В ЦИК подчеркнули, что список участвующей в жеребьевке прессы в этот раз беспрецедентно большой. На получение бесплатных полос подали заявки все восемь кандидатов. Официально агитация начнется 17 февраля.

      Новости по теме

      Выборы-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru