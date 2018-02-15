ЦИК разыграл бесплатную площадь в СМИ для кандидатов в президенты

В Центризбиркоме сегодня разыграли бесплатную печатную площадь для агитации кандидатов в президенты.

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Всего в жеребьевке участвовали 15 газет. В их числе как крупные издания, так и специализированные, с небольшим тиражом.



В ЦИК подчеркнули, что список участвующей в жеребьевке прессы в этот раз беспрецедентно большой. На получение бесплатных полос подали заявки все восемь кандидатов. Официально агитация начнется 17 февраля.