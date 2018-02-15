В Архангельске суд отменил приговор за фото с Парада Победы 1945 года

Архангельский областной суд прекратил производство по делу блогера, осужденного за публикацию фотографии с Парада 1945 года.
Вышестоящая инстанция пересмотрела решение Исакогорского суда Архангельска и отменила назначенный штраф.
Архангельский областной суд пришел к выводу, что никакой пропаганды нацизма в поступке местного жителя нет, передает РИА Новости.
Напомним, в январе Исакогорский суд Архангельска оштрафовал на тысячу рублей Михаила Листова, признав его виновным по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Наказать блогера решили за то, что он разместил на своей странице в соцсети знаменитый снимок с Парада Победы 1945 года, на котором советские воины бросают знамена гитлеровских войск к подножию Мавзолея.
Сам Листов обратил внимание на то, что эта фотография ранее не раз печаталась даже в школьных учебниках, и обжаловал решение суда в вышестоящей инстанции.
Архангельский областной суд пришел к выводу, что никакой пропаганды нацизма в поступке местного жителя нет, передает РИА Новости.
Напомним, в январе Исакогорский суд Архангельска оштрафовал на тысячу рублей Михаила Листова, признав его виновным по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Наказать блогера решили за то, что он разместил на своей странице в соцсети знаменитый снимок с Парада Победы 1945 года, на котором советские воины бросают знамена гитлеровских войск к подножию Мавзолея.
Сам Листов обратил внимание на то, что эта фотография ранее не раз печаталась даже в школьных учебниках, и обжаловал решение суда в вышестоящей инстанции.
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