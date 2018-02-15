Названы самые популярные и необычные детские имена в Москве

Столичное управление ЗАГС составило рейтинг самых популярных имен 2017 года.
Отмечается, что список за год почти не изменился. Первое место среди женских имен по-прежнему занимает Софья или София. В прошлом году так назвали 3780 девочек. Далее идут Мария (2709 детей) и Анна (2595). Также в десятку попали Алиса (2200), Виктория (2124), Анастасия (2082), Полина (1962), Александра (1817), Елизавета (1806) и Екатерина (1676).
Что же касается мальчиков, то на первом месте оказался Александр (3201 ребенок). Кроме того, в списке самых популярных имен оказались Михаил (2677), Артём (2621), Максим (2568), Даниил (2405), Иван (2289), Дмитрий (1968), Кирилл (1478), Матвей (1459) и Андрей (1453).
Однако нашлись и родители, которые решили дать своему ребенку необычное имя. Так, в прошлом году несколько мальчиков получили старорусские имена Велесвет, Ладомир, Патрикей и Харлампий. Также в прошлом году на свет появились Форвард, Норд, Франклин и Орфей. Кроме того, родились девочки Ладислава, Аграфена и Искра.
Как отметили в столичной мэрии, всего в 2017-м в Москве появились на свет 134 тыс. 572 младенца, в том числе 1838 пар двойняшек и 34 тройни. А у одной семьи родилось сразу четверо детей.
Что же касается мальчиков, то на первом месте оказался Александр (3201 ребенок). Кроме того, в списке самых популярных имен оказались Михаил (2677), Артём (2621), Максим (2568), Даниил (2405), Иван (2289), Дмитрий (1968), Кирилл (1478), Матвей (1459) и Андрей (1453).
Однако нашлись и родители, которые решили дать своему ребенку необычное имя. Так, в прошлом году несколько мальчиков получили старорусские имена Велесвет, Ладомир, Патрикей и Харлампий. Также в прошлом году на свет появились Форвард, Норд, Франклин и Орфей. Кроме того, родились девочки Ладислава, Аграфена и Искра.
Как отметили в столичной мэрии, всего в 2017-м в Москве появились на свет 134 тыс. 572 младенца, в том числе 1838 пар двойняшек и 34 тройни. А у одной семьи родилось сразу четверо детей.
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