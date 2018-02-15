Тренерский штаб: сломавшего ногу сноубордиста Олюнина толкнули

Тренерский штаб готов подать протест в связи с инцидентом, повлекшим серьезную травму у российского сноубордиста Николая Олюнина во время полуфинального заезда в
борд-кроссе на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Во время осмотра в медицинском центре выяснилось, что у сноубордиста Николая Олюнина — перелом голени. В тренерском штабе уверены, что во время прохождения трассы российского спортсмена толкнули. Представители сборной готовы подавать официальный протест, сообщается на портале Teamrussia.pro.
Тренерский штаб: «Наш сноубордист упал во время полуфинального заезда в борд-кроссе. Олюнин — серебряный призер Сочи в этой дисциплине. В Пхёнчхане он уверенно квалифицировался в полуфинал. Но во время этого заезда упал и получил травму ногу».
Сноубордист Олюнин получил перелом в полуфинальном заезде в борд-кроссе на ОИ-2018. После падения спортсмен не смог подняться сам и покинул трассу на носилках. Сейчас он находится в больнице.
Напомним, что Николай Олюнин является серебряным призером Олимпиады в Сочи в сноуборд-кроссе.
Тренерский штаб: «Наш сноубордист упал во время полуфинального заезда в борд-кроссе. Олюнин — серебряный призер Сочи в этой дисциплине. В Пхёнчхане он уверенно квалифицировался в полуфинал. Но во время этого заезда упал и получил травму ногу».
Сноубордист Олюнин получил перелом в полуфинальном заезде в борд-кроссе на ОИ-2018. После падения спортсмен не смог подняться сам и покинул трассу на носилках. Сейчас он находится в больнице.
Напомним, что Николай Олюнин является серебряным призером Олимпиады в Сочи в сноуборд-кроссе.
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