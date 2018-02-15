В Липецкой области 11-летний хоккеист погиб от удара шайбы в шею

11-летний мальчик погиб вечером 14 февраля во время хоккейной тренировки в городе Елец Липецкой области.
В шею ребенка попала шайба — мальчик умер от перелома позвонка, сообщает местное издание Gorod48.ru.
Следователи начали процессуальную проверку. Тело мальчика направлено на вскрытие, чтобы определить точную причину смерти. Ситуацию прокомментировал начальник Управления физической культуры Липецкой области.
Владимир Дементьев, Управление физической культуры Липецкой области: «Областному физкультурному диспансеру дано поручение изучить обстоятельства несчастного случая в ледовом дворце. Впрочем, я уверен, что вчера имело место трагическое стечение обстоятельств. Никто не стал бы бросать шайбу в ребенка намеренно».
За последние восемь месяцев это второй случай гибели детей в спортивных секциях Ельца. 28 мая прошлого года на тренировке кикбоксеров смертельную травму получил 15-летний подросток.
Следователи начали процессуальную проверку. Тело мальчика направлено на вскрытие, чтобы определить точную причину смерти. Ситуацию прокомментировал начальник Управления физической культуры Липецкой области.
Владимир Дементьев, Управление физической культуры Липецкой области: «Областному физкультурному диспансеру дано поручение изучить обстоятельства несчастного случая в ледовом дворце. Впрочем, я уверен, что вчера имело место трагическое стечение обстоятельств. Никто не стал бы бросать шайбу в ребенка намеренно».
За последние восемь месяцев это второй случай гибели детей в спортивных секциях Ельца. 28 мая прошлого года на тренировке кикбоксеров смертельную травму получил 15-летний подросток.
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