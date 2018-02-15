Калининградский поселок Тюленино покрылся льдом после осеннего паводка

Жители поселка Тюленино вот уже несколько месяцев оправдывают название своего населенного пункта. Еще осенью после сильного наводнения дома затопило. И с тех пор тюленинцы так и живут — практически не вылезая из воды.

Районные власти помочь обещают только к лету. Ждут, наверное, что вода сама высохнет. Корреспондент НТВ Вероника Николаева побывала в бедственном поселке.



Любовь Анашкина оценивает масштабы бедствия. Еще недавно замерзший водоем был ее огородом. Женщина в отчаянии: вода безжалостно уничтожила все посадки на участке.



Фундаменты рушатся, по фасадам домов ползут трещины. Внутри — прогнившие полы, сырость и плесень. В поселке Тюленино затоплены десятки участков. Дворы, огороды и строения — все оказалось под водой. Жители говорят, что такого стихийного бедствия не припомнят. Калининградская область сильно пострадала от затяжных осенних дождей.



В регионе был объявлен режим ЧС. Таких осадков не было 5 лет. К тому же не справилась старая, еще довоенная дренажная система. Особенно досталось Полесскому району, который расположен ниже уровня моря. В Тюленино возмущаются: сильные дожди были осенью, а воду из каналов не откачали до сих пор.



Жители поселка давно пытаются привлечь к проблеме районные власти. Но чиновники говорят, что решить вопрос на муниципальном уровне, как ни пытались, не могут. Треть забитых мелиоративных каналов принадлежат федеральному предприятию.



Пострадавшим жителям поселка обещают компенсировать убытки, если вода в ближайшее время не уйдет. Проект уже разработали, но расчистить каналы планируют только летом.