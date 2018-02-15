Дом с 7 детьми под Самарой поджег отец многодетного семейства

Отец детей, погибших на пожаре в селе Лозовка в Самарской области, признался в поджоге дома.
В поджоге признался 25-летний отец многодетного семейства. Он рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, поджег вещи в квартире и убежал.
Четверо маленьких детей смогли покинуть квартиру сами. 30-летнюю жену из огня спасали соседи. На место ЧП прибыли пожарные, после тушения на пепелище нашли тела трех детей — двухлетнего мальчика и четырехмесячных мальчика и девочки.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в СК РФ по Самарской области.
Четверо маленьких детей смогли покинуть квартиру сами. 30-летнюю жену из огня спасали соседи. На место ЧП прибыли пожарные, после тушения на пепелище нашли тела трех детей — двухлетнего мальчика и четырехмесячных мальчика и девочки.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в СК РФ по Самарской области.
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