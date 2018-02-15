Сноубордист Олюнин сломал ногу на Олимпиаде в Пхёнчхане

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  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
Сноубордист Олюнин сломал ногу на Олимпиаде в Пхёнчхане

Сноубордист Олюнин сломал ногу на Олимпиаде в Пхёнчхане

Сноубордист Олюнин сломал ногу на Олимпиаде в Пхёнчхане
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Сноубордист Олюнин получил перелом ноги в полуфинальном заезде в борд-кроссе на ОИ-2018.

    Российский сноубордист Николай Олюнин получил травму во время прохождения дистанции. После падения сноубордист не смог подняться сам и покинул трассу на носилках. Сейчас он находится в больнице.

    В тренерском штабе сборной России сообщили, что россиянин сломал ногу. Ранее в Федерации сноуборда РФ отмечали, что у атлета — травма колена.

    Олюнин не вышел в полуфинал в сноуборд-кроссе. Предполагалось, что спортсмен сможет принять участие в малом финале.

    Напомним, что Николай Олюнин является серебряным призером Олимпиады в Сочи в сноуборд-кроссе.

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