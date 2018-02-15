Магадан засыпало снегом и мусором. Магадан, мусор, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМагадан засыпало снегом и мусором

Магадан засыпало снегом и мусором

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Магадан засыпало снегом и мусором

Магадан засыпало снегом и мусором

    После мощного циклона в Магадане выросли не только огромные сугробы, но и гигантские кучи мусора. Из-за снега техника не может подъехать к мусорным контейнерам и вывезти на свалки бытовые отходы.

    В Роспотребнадзоре заявляют, что ситуация уже угрожает жизни и здоровью горожан. В столице Колымы объявлен режим ЧС. Чтобы расчистить снег и убрать мусор, правительство области срочно выделило 10 миллионов рублей.

    А горожане тем временем сами взялись за лопаты и помогают дворникам прокладывать подходы в помойкам. В мэрии говорят, что на очищение города потребуется 10 дней.

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