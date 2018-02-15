Магадан засыпало снегом и мусором

После мощного циклона в Магадане выросли не только огромные сугробы, но и гигантские кучи мусора. Из-за снега техника не может подъехать к мусорным контейнерам и вывезти на свалки бытовые отходы.

1822 Магадан

мусор

снег

В Роспотребнадзоре заявляют, что ситуация уже угрожает жизни и здоровью горожан. В столице Колымы объявлен режим ЧС. Чтобы расчистить снег и убрать мусор, правительство области срочно выделило 10 миллионов рублей.



А горожане тем временем сами взялись за лопаты и помогают дворникам прокладывать подходы в помойкам. В мэрии говорят, что на очищение города потребуется 10 дней.