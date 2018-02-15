В России изменят правила дорожного движения на время ЧМ-2018

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В России изменят правила дорожного движения на время ЧМ-2018

В России изменят правила дорожного движения на время <nobr>ЧМ-2018</nobr>

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в ПДД на время чемпионата мира по футболу.

Транспортные средства, которые перевозят спортсменов, делегации и персонал ФИФА, а также журналистов, в период чемпионата мира по футболу смогут ездить по выделенным полосам. Соответствующие поправки в правила дорожного движения подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Из сообщения правительства РФ: «Правила дополнены положением, в соответствии с которым в период с 1 июня по 17 июля 2018 года разрешено движение по полосам для маршрутных транспортных средств в населенных пунктах, в которых проводятся матчи чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в России, транспортных средств, в которых будут перевозиться… официальные делегации ФИФА, участники спортивных соревнований, персонал ФИФА и Организационного комитета „Россия-2018“, представители средств массовой информации, другие лица, принимающие участие в чемпионате мира».

Изменения внесены для того, чтобы обеспечить своевременную доставку организаторов и участников чемпионата в города, принимающие матчи. Отмечается также, что право на езду по «выделенке» можно будет получить только при наличии аккредитации, которую будет выдавать оргкомитет чемпионата под контролем МВД.

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