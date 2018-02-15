Опрос: более половины россиян осуждают измены и гей-браки

В День святого Валентина социологи обнародовали данные опроса об отношении россиян к супружеским изменам, однополым связям и прерыванию беременности.

В двух случаях мнение респондентов заметно сместилось в сторону резко отрицательного. Так, в 1991 году измену категорически не принимала примерно треть опрошенных, а сейчас — больше половины. Примерно так же изменилось отношение к однополым связям. Сейчас две трети россиян их категорически не одобряют. А вот в отношении абортов большинство граждан проявляет лояльность. Почти треть респондентов не видят в них ничего предосудительного, а 38% считают, что это заслуживает осуждения только в некоторых случаях.



Американские ученые в праздник всех влюбленных рассказали, как избежать супружеских измен или по крайней мере понять, насколько ваша половинка к этому склонна. Они около четырех лет следили за развитием отношений 300 супружеских пар. За это время практически каждая вторая чета либо распалась, либо вплотную подошла к опасной черте. И что же выяснилось? Все можно понять, просто показав супругу фото красивого человека противоположного пола. Если ваш партнер будет долго ее рассматривать — он потенциальный донжуан. Женщин, кстати, это тоже касается.