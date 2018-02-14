Итоги дня
Недоступно в Вашей стране
Итоги дня
    •  

    В Анкаре изменили название улицы, где расположено посольство США

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2018, Umit Bektas
    В Анкаре изменили название улицы, где расположено посольство США

    В Анкаре изменили название улицы, где расположено посольство США

    В Анкаре изменили название улицы, где расположено посольство США
  • Фото: Reuters © 2018, Umit Bektas

    • Муниципальное собрание Анкары приняло решение назвать улицу, на которой расположено посольство США, в честь операции «Оливковая ветвь», которую турецкая армия проводит в сирийском Африне.

    Предложение о переименовании улицы Невзата Тандогана, на которой находится посольство США, в улицу Оливковой ветви, внес на рассмотрение местным депутатам мэр столицы Турции Мустафа Туна. Муниципальное собрание поддержало предложение единогласно, сообщает газета Hurriyet.

    смотреть«Успех» политики Вашингтона в Сирии: союзники США убивают друг друга американским оружием
    «Успех» политики Вашингтона в Сирии: союзники США убивают друг друга американским оружием
    Между Турцией и США сохраняются напряженные отношения из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой. Вашингтон объясняет свои действия борьбой с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

    20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. На днях турецкая сторона сообщила об уничтожении 1141 террориста в этом регионе.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru