В Анкаре изменили название улицы, где расположено посольство США

Муниципальное собрание Анкары приняло решение назвать улицу, на которой расположено посольство США, в честь операции «Оливковая ветвь», которую турецкая армия проводит в сирийском Африне.
Предложение о переименовании улицы Невзата Тандогана, на которой находится посольство США, в улицу Оливковой ветви, внес на рассмотрение местным депутатам мэр столицы Турции Мустафа Туна. Муниципальное собрание поддержало предложение единогласно, сообщает газета Hurriyet.
Между Турцией и США сохраняются напряженные отношения из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой. Вашингтон объясняет свои действия борьбой с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).
20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. На днях турецкая сторона сообщила об уничтожении 1141 террориста в этом регионе.
Между Турцией и США сохраняются напряженные отношения из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой. Вашингтон объясняет свои действия борьбой с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).
20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. На днях турецкая сторона сообщила об уничтожении 1141 террориста в этом регионе.
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