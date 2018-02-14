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    Черноморский флот опроверг сообщения об опасном сближении «Кызыла» и Enterprise

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    Черноморский флот опроверг сообщения об опасном сближении «Кызыла» и Enterprise

    Черноморский флот опроверг сообщения об опасном сближении «Кызыла» и Enterprise

    Российские военные ответили на сообщения об опасном сближении транспортного судна «Кызыл-60» с британским разведывательным кораблем Enterprise.

    Как подчеркнул начальник пресс-службы Черноморского флота Вячеслав Трухачёв, никаких «опасных» маневров, связанных с пересечением встречных курсов кораблей «Кызыл-60» и Enterprise не было.

    Сообщения СМИ, по словам капитана первого ранга, не соответствуют действительности, передает «Интерфакс».

    Ранее сегодня СМИ сообщили, что в центральной части Босфора судно Черноморского флота, которое следовало из Средиземного в Чёрное море, едва не столкнулось с британским кораблем. Отмечалось, что «Кызыл-60» и Enterprise прошли примерно в 180 метрах друг от друга. Однако, как подчеркнул Трухачёв, для данного участка пролива это является «абсолютной нормой для всех участников судоходства».

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