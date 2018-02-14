Черноморский флот опроверг сообщения об опасном сближении «Кызыла» и Enterprise

Российские военные ответили на сообщения об опасном сближении транспортного судна
«Кызыл-60» с британским разведывательным кораблем Enterprise.
Как подчеркнул начальник пресс-службы Черноморского флота Вячеслав Трухачёв, никаких «опасных» маневров, связанных с пересечением встречных курсов кораблей «Кызыл-60» и Enterprise не было.
Сообщения СМИ, по словам капитана первого ранга, не соответствуют действительности, передает «Интерфакс».
Ранее сегодня СМИ сообщили, что в центральной части Босфора судно Черноморского флота, которое следовало из Средиземного в Чёрное море, едва не столкнулось с британским кораблем. Отмечалось, что «Кызыл-60» и Enterprise прошли примерно в 180 метрах друг от друга. Однако, как подчеркнул Трухачёв, для данного участка пролива это является «абсолютной нормой для всех участников судоходства».
Сообщения СМИ, по словам капитана первого ранга, не соответствуют действительности, передает «Интерфакс».
Ранее сегодня СМИ сообщили, что в центральной части Босфора судно Черноморского флота, которое следовало из Средиземного в Чёрное море, едва не столкнулось с британским кораблем. Отмечалось, что «Кызыл-60» и Enterprise прошли примерно в 180 метрах друг от друга. Однако, как подчеркнул Трухачёв, для данного участка пролива это является «абсолютной нормой для всех участников судоходства».
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