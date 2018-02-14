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    В Петербурге спорят, нужен ли городу памятник национальной героине Франции. Санкт-Петербург, Франция, архитектура, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге спорят, нужен ли городу памятник национальной героине Франции

    В Петербурге спорят, нужен ли городу памятник национальной героине Франции

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    В Петербурге спорят, нужен ли городу памятник национальной героине Франции

    В Петербурге спорят, нужен ли городу памятник национальной героине Франции

      Сегодня эксперты Градостроительного совета Петербурга решали судьбу монумента Жанне Д’Арк.

      Установить скульптуру предложили сами французы, которые в 1960–1980-х годах эмигрировали из России. А сейчас делают такой подарок, чтобы помочь двум странам наладить отношения в условиях санкций.

      Автор монумента — Борис Лежен, выпускник Академии художеств. Однако сегодня его на заседании не было. Проект представлял архитектор Леонид Беркович, которому и пришлось отвечать за всех.

      По проекту фигура памятника должна представлять собой девушку, балансирующую над пропастью и обретающую равновесие. Памятник выполнят в бронзе. Его высота составит 5,16 метра от постамента.

      Однако эксперты совета были недовольны местом, выбранным для постамента. Сейчас речь идет о Советском переулке рядом с Французским колледжем. Но за коллегу вступился председатель комитета по градостроительству и архитектуре.

      Эксперты Градостроительного совета рекомендовали доработать проект. И всё же постараться найти другое место в Петербурге для национальной героини Франции. А, может быть, и вовсе найти другой способ наладить отношения.

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