ВЦИОМ измерил предвыборный рейтинг кандидатов в президенты

ВЦИОМ опубликовал результаты свежего опроса, посвященного президентской кампании. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Владимира Путина проголосовал бы 71 процент опрошенных.

У кандидата от КПРФ Павла Грудинина, согласно опросу, 7,3 процента. Причём, по словам главы ВЦИОМ, узнаваемость Грудинина растет, но цифры готовых голосовать «за» застыли на месте. Как отмечают социологи, рейтинг Грудинина не дотягивает до партийного рейтинга КПРФ, то есть далеко не весь электорат коммунистов готов за него голосовать.



Владимир Жириновский — почти на два процента отстает от второго места — у него пять с половиной процентов. Это четко совпадает с партийным рейтингом ЛДПР. Около одного процента у Ксении Собчак, у Григория Явлинского — 0,8 процента, полпроцента у Сергея Бабурина. На седьмой и восьмой позициях — соответственно Борис Титов и Максим Сурайкин.



Решение вообще не голосовать, по версии ВЦИОМ, приняли почти 7 процентов опрошенных. А обязательно примут участие в выборах либо «скорее всего примут» 80 процентов. Остальные еще думают.