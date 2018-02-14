Итоги дня
Недоступно в Вашей стране
Итоги дня
    •  
    ЦИК ответил Собчак, пожаловавшейся на регистрацию Путина. выборы, Жириновский, Путин, Собчак Ксения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦИК ответил Собчак, пожаловавшейся на регистрацию Путина

    ЦИК ответил Собчак, пожаловавшейся на регистрацию Путина

    24 комментария
    ЦИК ответил Собчак, пожаловавшейся на регистрацию Путина

    ЦИК ответил Собчак, пожаловавшейся на регистрацию Путина

    ЦИК ответил Собчак, пожаловавшейся на регистрацию Путина

      Кандидаты в президенты продолжают свои кампании. Ксения Собчак сегодня заявила, что обратилась в Верховный суд с весьма радикальным требованием — отменить регистрацию Владимира Путина на выборах.

      В качестве основания она указала тот факт, что он занимал пост президента два срока подряд.

      В Центризбиркоме отметили, что обращение Собчак не имеет оснований — этот вопрос давно изучен и закрыт. Решение телеведущей в ЦИК сочли желанием просто громко заявить о себе.

      А кандидат от ЛДПР жестко раскритиковал демарш Собчак. Владимир Жириновский посетил Российский новый университет (РосНОУ), где отмечают 90-летие со дня рождения профессора Сергея Капицы. Политик выступил перед студентами и заглянул в медицинский центр РосНОУ, где заодно прошел экспресс-обследование.

      Владимир Жириновский: «Я бы хотел, чтобы независимые медицинские центры могли бы определить состояние здоровья физическое чисто — как работают все группы мышц. Однажды я был у стоматолога лет 10 назад. Он говорит: зубы у тебя на 35 лет. Представляете, врач-стоматолог по зубам может определить состояние здоровья».

      Новости по теме

      Выборы-2018

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru