ЦИК ответил Собчак, пожаловавшейся на регистрацию Путина

Кандидаты в президенты продолжают свои кампании. Ксения Собчак сегодня заявила, что обратилась в Верховный суд с весьма радикальным требованием — отменить регистрацию Владимира Путина на выборах.

В качестве основания она указала тот факт, что он занимал пост президента два срока подряд.



В Центризбиркоме отметили, что обращение Собчак не имеет оснований — этот вопрос давно изучен и закрыт. Решение телеведущей в ЦИК сочли желанием просто громко заявить о себе.



А кандидат от ЛДПР жестко раскритиковал демарш Собчак. Владимир Жириновский посетил Российский новый университет (РосНОУ), где отмечают 90-летие со дня рождения профессора Сергея Капицы. Политик выступил перед студентами и заглянул в медицинский центр РосНОУ, где заодно прошел экспресс-обследование.



Владимир Жириновский: «Я бы хотел, чтобы независимые медицинские центры могли бы определить состояние здоровья физическое чисто — как работают все группы мышц. Однажды я был у стоматолога лет 10 назад. Он говорит: зубы у тебя на 35 лет. Представляете, врач-стоматолог по зубам может определить состояние здоровья».