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    Путин встретился с победителями форума «Наставник». дети и подростки, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин встретился с победителями форума «Наставник»

    Путин встретился с победителями форума «Наставник»

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    Путин встретился с победителями форума «Наставник»

    Путин встретился с победителями форума «Наставник»

    Путин встретился с победителями форума «Наставник»

      Сегодня Владимир Путин встретился в подмосковном Ново-Огарёве с участниками форума «Наставник». Ранее на ВДНХ были объявлены его победители в разных номинациях. Самому старшему из наставников, участвующих в форуме, — 101 год. Он специалист по пожарной безопасности. Впрочем, лучшие наставники выбраны почти во всех сферах деятельности.

      Победители форума «Наставник» рассказали о себе, своей работе и вспомнили собственных учителей. За награждением на ВДНХ из резиденции в Ново-Огарёве, где лауреаты встретились с президентом, наблюдал корреспондент НТВ Алексей Прокин.

      Форум организован Агентством стратегических инициатив, но даже здесь, похоже, не ожидали, что интерес к нему будет таким большим. Тринадцать тысяч участников делились опытом друг с другом, проводили мастер классы. Учили и учились понемногу тому, как найти наставника и как им стать. Сто лет исполнилось самому старшему наставнику России, но иным учителям нет и восемнадцати.

      Президент России еще в начале февраля, наблюдая за запуском энергоблока Ростовской АЭС, поддержал форум наставников. Нехватка квалифицированных специалистов — сейчас одна из главным проблем отечественной промышленности. Владимир Путин встретился с лауреатами в резиденции Ново-Огарёво. Во время беседы с участниками форума президент предложил создать еще один проект с прицелом на будущее для учеников средних и старших классов на базе центра «Сириус». Лауреаты поддержали президента и предложили подумать над знаками общественного признания для подвижников наставничества.

      За чаем гости рассказали президенту и о своих семейных традициях — о том, что уже в семь лет их дети интересуются профессиями отцов. А форумы наставников теперь пройдут и в регионах, чтобы каждое дело и каждая профессия в России в будущем оказались в надежных руках.

      Подробности — в репортаже.

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