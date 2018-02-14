Путин встретился с победителями форума «Наставник»

Сегодня Владимир Путин встретился в подмосковном Ново-Огарёве с участниками форума «Наставник». Ранее на ВДНХ были объявлены его победители в разных номинациях. Самому старшему из наставников, участвующих в форуме, — 101 год. Он специалист по пожарной безопасности. Впрочем, лучшие наставники выбраны почти во всех сферах деятельности.

Победители форума «Наставник» рассказали о себе, своей работе и вспомнили собственных учителей. За награждением на ВДНХ из резиденции в Ново-Огарёве, где лауреаты встретились с президентом, наблюдал корреспондент НТВ Алексей Прокин.



Форум организован Агентством стратегических инициатив, но даже здесь, похоже, не ожидали, что интерес к нему будет таким большим. Тринадцать тысяч участников делились опытом друг с другом, проводили мастер классы. Учили и учились понемногу тому, как найти наставника и как им стать. Сто лет исполнилось самому старшему наставнику России, но иным учителям нет и восемнадцати.



Президент России еще в начале февраля, наблюдая за запуском энергоблока Ростовской АЭС, поддержал форум наставников. Нехватка квалифицированных специалистов — сейчас одна из главным проблем отечественной промышленности. Владимир Путин встретился с лауреатами в резиденции Ново-Огарёво. Во время беседы с участниками форума президент предложил создать еще один проект с прицелом на будущее для учеников средних и старших классов на базе центра «Сириус». Лауреаты поддержали президента и предложили подумать над знаками общественного признания для подвижников наставничества.



За чаем гости рассказали президенту и о своих семейных традициях — о том, что уже в семь лет их дети интересуются профессиями отцов. А форумы наставников теперь пройдут и в регионах, чтобы каждое дело и каждая профессия в России в будущем оказались в надежных руках.



Подробности — в репортаже.