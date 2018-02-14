В Польше украинку с инсультом назвали пьяной и бросили на скамейке

Руководитель одной из польских фирм по упаковке овощей не стал вызывать погибающей от инсульта работнице с Украины скорую помощь и заявил в полицию, что женщина пьяна.
Руководитель польской фирмы вывез умирающую сотрудницу с территории компании и оставил на скамейке. После чего вместо скорой помощи вызвал полицию и сообщил, что женщина находится в нетрезвом состоянии, сообщает РИА Украина.
Витольд Горовский, почетный консул Украины в Познани: «Он отвез ее в соседний город. Думаете, что в больницу? Уже парализованную Оксану перенесли в машину, потом ее вытащили из машины и положили на скамейку посреди улицы».
Известно, что украинка работала в компании незаконно и вынуждена была жить на территории фирмы.
По словам консула, сейчас пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице в Познани. Горовский обратился в прокуратуру и начал сбор средств на лечение женщины.
В районной прокуратуре сообщили, что изъяли видео с камер наблюдения фирмы. В отношении работодателя ведется следствие по делу о неоказании помощи, оставлении в опасности, а также в связи с незаконным трудоустройством.
Витольд Горовский, почетный консул Украины в Познани: «Он отвез ее в соседний город. Думаете, что в больницу? Уже парализованную Оксану перенесли в машину, потом ее вытащили из машины и положили на скамейку посреди улицы».
Известно, что украинка работала в компании незаконно и вынуждена была жить на территории фирмы.
По словам консула, сейчас пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице в Познани. Горовский обратился в прокуратуру и начал сбор средств на лечение женщины.
В районной прокуратуре сообщили, что изъяли видео с камер наблюдения фирмы. В отношении работодателя ведется следствие по делу о неоказании помощи, оставлении в опасности, а также в связи с незаконным трудоустройством.
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