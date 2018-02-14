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    Волна смыла со скалы полуголую фотомодель

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    Волна смыла со скалы полуголую фотомодель

    Волна смыла со скалы полуголую фотомодель

    Фотомодель Кейт Аптон сбила с ног накатившая сзади волна во время съемок на скале в Карибском море.

    На ролике, который появился в соцсетях видно, как американская модель позирует для журнала Sports Illustrated, прикрывая руками обнаженную грудь. Внезапно на девушку обрушивается волна, смывая ее со скалы в воду. При этом с модели также соскальзывает тяжелая длинная юбка.

    Кейт Аптон, фотомодель: «С моей точки волна не казалась такой большой, однако она ударила прямо по скале. Мне понравилась задумка для съемки, но как только я залезла туда и посмотрела вниз, показалось, что все это плохо закончится».

    Ассистенты помогли девушке подняться, после чего съемка продолжилась.

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