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    Российские хоккеисты уступили словакам на старте Олимпиады

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    • Фото: Reuters © 2018, Grigory Dukor
    Российские хоккеисты уступили словакам на старте Олимпиады

    Российские хоккеисты уступили словакам на старте Олимпиады

    Российские хоккеисты уступили словакам на старте Олимпиады
  • Фото: Reuters © 2018, Grigory Dukor

    • Сборная России по хоккею не смогла одолеть команду Словакии в первом матче олимпийского турнира.

    Встреча закончилась со счетом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) в пользу словаков.

    Россияне отлично начали встречу. Уже на первых минутах точными ударами отметились Владислав Гавриков и Кирилл Капризов. Однако еще до конца первой трети матча равновесие было восстановлено. Шайбы забросили Петер Олвецки и Мартин Бакош. Победную же шайбу в середине третьего периода забросил Петер Черешняк.

    Шанс реабилитироваться за обидное поражение подопечные Олега Знарка получат 16 февраля — россияне встретятся с командой Словении. А 17 февраля сборная России сыграет с США. Отметим, что сегодня американцы уступили словенской сборной в овертайме со счетом 2:3.

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