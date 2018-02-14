Российские хоккеисты уступили словакам на старте Олимпиады

Сборная России по хоккею не смогла одолеть команду Словакии в первом матче олимпийского турнира.

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хоккей

Встреча закончилась со счетом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) в пользу словаков.



Россияне отлично начали встречу. Уже на первых минутах точными ударами отметились Владислав Гавриков и Кирилл Капризов. Однако еще до конца первой трети матча равновесие было восстановлено. Шайбы забросили Петер Олвецки и Мартин Бакош. Победную же шайбу в середине третьего периода забросил Петер Черешняк.



Шанс реабилитироваться за обидное поражение подопечные Олега Знарка получат 16 февраля — россияне встретятся с командой Словении. А 17 февраля сборная России сыграет с США. Отметим, что сегодня американцы уступили словенской сборной в овертайме со счетом 2:3.