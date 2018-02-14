Госдума оставила россиян без сиесты

Госдума отклонила законопроект об увеличенном обеденном перерыве в летнее время.
Авторы законопроекта предлагали ввести в России как минимум двухчасовой перерыв. Увеличивать паузу на обед и отдых предлагали летом.
Депутаты, которые внесли законопроект, обращали внимание на то, что в жару организм подвергается большим нагрузкам и большей утомляемости, а из-за обеда происходит «отток крови от нервной системы к системе пищеварительной, что вызывает сонливость и уменьшает работоспособность». При этом продолжительность рабочего дня предлагалось оставить прежней, чтобы рабочая неделя не превышала 35 часов.
Как отмечает агентство «Москва», комитет Госдумы по труду и социальной политике ранее рекомендовал отклонить этот законопроект.
Согласно действующему законодательству, обеденный перерыв в России длится от 30 минут до двух часов.
Депутаты, которые внесли законопроект, обращали внимание на то, что в жару организм подвергается большим нагрузкам и большей утомляемости, а из-за обеда происходит «отток крови от нервной системы к системе пищеварительной, что вызывает сонливость и уменьшает работоспособность». При этом продолжительность рабочего дня предлагалось оставить прежней, чтобы рабочая неделя не превышала 35 часов.
Как отмечает агентство «Москва», комитет Госдумы по труду и социальной политике ранее рекомендовал отклонить этот законопроект.
Согласно действующему законодательству, обеденный перерыв в России длится от 30 минут до двух часов.
Комментарии