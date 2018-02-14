В Минтрансе предложили сбивать незаконные дроны

Минтранс предложил сбивать беспилотники, которые летают незаконно. Документ об этом разработали в ведомстве.

Дроны, которые попали в воздушное пространство, где полеты запрещены или ограничены, нужно уничтожать, повреждать или принуждать к посадке. Так в Минстрансе хотят предотвратить использование беспилотников в террористических актах и других преступлениях.



В июле 2017 года заработали поправки, по которым в России все дроны тяжелее 250 граммов должны быть поставлены на учет. Правда, делать это пока не обязательно, так как правительство еще не утвердило правило такой регистрации.



