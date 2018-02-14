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    В Минтрансе предложили сбивать незаконные дроны. беспилотники, Минтранс РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Минтрансе предложили сбивать незаконные дроны

    В Минтрансе предложили сбивать незаконные дроны

    2 комментария
    В Минтрансе предложили сбивать незаконные дроны

    В Минтрансе предложили сбивать незаконные дроны

    В Минтрансе предложили сбивать незаконные дроны

      Минтранс предложил сбивать беспилотники, которые летают незаконно. Документ об этом разработали в ведомстве.

      Дроны, которые попали в воздушное пространство, где полеты запрещены или ограничены, нужно уничтожать, повреждать или принуждать к посадке. Так в Минстрансе хотят предотвратить использование беспилотников в террористических актах и других преступлениях.

      В июле 2017 года заработали поправки, по которым в России все дроны тяжелее 250 граммов должны быть поставлены на учет. Правда, делать это пока не обязательно, так как правительство еще не утвердило правило такой регистрации.

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