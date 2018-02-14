На портале госуслуг появится кнопка «обратиться в прокуратуру»

В Генпрокуратуре сообщили, что добавят на Единый портал госуслуг «свою кнопку» для обращения в прокуратуру.
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Отдельная кнопка «обратиться в прокуратуру» появится на Едином портале госуслуг в скором времени, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ: «Это на самом деле и удобно (для граждан), и важно для нас».
В Генпрокуратуре отмечают, что часто получают анонимки, которые не содержат и «грамма истины». Проверка таких запросов отнимает много времени, однако обращения, поступающие с официального портала госуслуг, будет верифицированы, то есть личность обратившегося с заявлением будет уже подтверждена.
«И ответ удобно отправить, и писать заведомо ложную информацию под своим именем человек вряд ли станет», — отметил представитель ведомства.
Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ: «Это на самом деле и удобно (для граждан), и важно для нас».
В Генпрокуратуре отмечают, что часто получают анонимки, которые не содержат и «грамма истины». Проверка таких запросов отнимает много времени, однако обращения, поступающие с официального портала госуслуг, будет верифицированы, то есть личность обратившегося с заявлением будет уже подтверждена.
«И ответ удобно отправить, и писать заведомо ложную информацию под своим именем человек вряд ли станет», — отметил представитель ведомства.
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