Невский. Проверка на прочность <sup><small>16+</small></sup>
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Невский. Проверка на прочность 16+
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    Актер из сериала НТВ дал ценный совет участнику «Ты супер!»

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    Актер из сериала НТВ дал ценный совет участнику «Ты супер!»

    Актер из сериала НТВ дал ценный совет участнику «Ты супер!»

    Актер из сериала НТВ дал ценный совет участнику «Ты супер!»

    На НТВ стартовал второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». По традиции, которая положена в первом сезоне проекта, поддерживать юных дарований приходят известные люди — актеры театра и кино, телеведущие и музыканты. В звездную группу поддержки вошел актер Антон Васильев. Он приехал на съемочную площадку специально к Богдану Вандышеву — большому поклоннику сериала «Невский», в котором Васильев исполняет главную роль.

    Богдан Вандышев с раннего детства был увлечен музыкой, и его родственники сразу заметили в нем задатки музыканта. В школе искусств он выбрал две специальности — вокал и фортепиано. До третьего класса Богдан учился в Казани, а когда они с мамой переехали в Москву, продолжил обучение в столице. В 2014 году сбылась его мечта — он поступил в Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства (ГМУЭДИ).

    На сцене проекта «Ты супер!» он подарил членам звездного жюри и миллионам зрителей великолепное исполнение песни Nature Boy. Выбор песни говорит о смелости юного вокалиста — ведь зрителям она известна благодаря исполнению таких легендарных артистов, как Фрэнк Синатра и Джордж Бэнсон.

    Звездный гость проекта, актер Антон Васильев, был поражен не только вокалом и харизмой юного артиста, но и его мужеством.

    Антон Васильев, исполнитель главной роли в сериале «Невский»: «Я был уверен, что пришел на детский конкурс, но вижу перед собой настоящего мужчину. Богдан столкнулся в жизни со столькими бедами — и он сумел пройти через все испытания с честью. Сейчас он живет полноценной жизнью, поет, выступает на сцене крупнейшего проекта! Этим Богдан в очередной раз доказывает всем нам, что если верить в себя, думать своей головой и очень много пахать, что стоит огромных трудов — все возможно. Впереди еще много работы — поэтому желаю продолжать упорно работать и ничего не бояться!»

    смотретьОтборочный тур удивительного вокального конкурса «Ты супер!» продолжается — в субботу на НТВ
    Отборочный тур удивительного вокального конкурса «Ты супер!» продолжается — в субботу на НТВ
    Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 17 февраля, в 20:00.

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