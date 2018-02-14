Актер из сериала НТВ дал ценный совет участнику «Ты супер!»

На НТВ стартовал второй сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». По традиции, которая положена в первом сезоне проекта, поддерживать юных дарований приходят известные люди — актеры театра и кино, телеведущие и музыканты. В звездную группу поддержки вошел актер Антон Васильев. Он приехал на съемочную площадку специально к Богдану Вандышеву — большому поклоннику сериала «Невский», в котором Васильев исполняет главную роль.
Богдан Вандышев с раннего детства был увлечен музыкой, и его родственники сразу заметили в нем задатки музыканта. В школе искусств он выбрал две специальности — вокал и фортепиано. До третьего класса Богдан учился в Казани, а когда они с мамой переехали в Москву, продолжил обучение в столице. В 2014 году сбылась его мечта — он поступил в Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства (ГМУЭДИ).
На сцене проекта «Ты супер!» он подарил членам звездного жюри и миллионам зрителей великолепное исполнение песни Nature Boy. Выбор песни говорит о смелости юного вокалиста — ведь зрителям она известна благодаря исполнению таких легендарных артистов, как Фрэнк Синатра и Джордж Бэнсон.
Звездный гость проекта, актер Антон Васильев, был поражен не только вокалом и харизмой юного артиста, но и его мужеством.
Антон Васильев, исполнитель главной роли в сериале «Невский»: «Я был уверен, что пришел на детский конкурс, но вижу перед собой настоящего мужчину. Богдан столкнулся в жизни со столькими бедами — и он сумел пройти через все испытания с честью. Сейчас он живет полноценной жизнью, поет, выступает на сцене крупнейшего проекта! Этим Богдан в очередной раз доказывает всем нам, что если верить в себя, думать своей головой и очень много пахать, что стоит огромных трудов — все возможно. Впереди еще много работы — поэтому желаю продолжать упорно работать и ничего не бояться!»
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 17 февраля, в 20:00.
На сцене проекта «Ты супер!» он подарил членам звездного жюри и миллионам зрителей великолепное исполнение песни Nature Boy. Выбор песни говорит о смелости юного вокалиста — ведь зрителям она известна благодаря исполнению таких легендарных артистов, как Фрэнк Синатра и Джордж Бэнсон.
Звездный гость проекта, актер Антон Васильев, был поражен не только вокалом и харизмой юного артиста, но и его мужеством.
Антон Васильев, исполнитель главной роли в сериале «Невский»: «Я был уверен, что пришел на детский конкурс, но вижу перед собой настоящего мужчину. Богдан столкнулся в жизни со столькими бедами — и он сумел пройти через все испытания с честью. Сейчас он живет полноценной жизнью, поет, выступает на сцене крупнейшего проекта! Этим Богдан в очередной раз доказывает всем нам, что если верить в себя, думать своей головой и очень много пахать, что стоит огромных трудов — все возможно. Впереди еще много работы — поэтому желаю продолжать упорно работать и ничего не бояться!»
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 17 февраля, в 20:00.
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