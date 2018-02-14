Отрубивший жене руки мужчина грозит искалеченной женщине местью

Житель подмосковного Серпухова Дмитрий Грачёв, который отрубил своей жене Маргарите обе руки, шлет ей письма с угрозами.
Находясь за решеткой, Дмитрий Грачёв продолжает всячески угрожать своей экс-супруге. По словам женщины, ей регулярно приходят сообщения, в которых теперь уже бывший муж обещает отомстить ей и ее близким за то, что она с ним развелась.
Жуткая история, случившаяся в конце прошлого года в подмосковном Серпухове, потрясла многих: Дмитрий Грачёв, заподозривший жену в неверности, вывез ее в лес и там на протяжении нескольких часов издевался над ней. В итоге женщина лишилась кистей обеих рук, одну медики смогли восстановить.
Дмитрий Грачёв арестован и сейчас находится на психиатрической экспертизе. Суд сегодня должен вынести решение о лишении его родительских прав.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
Жуткая история, случившаяся в конце прошлого года в подмосковном Серпухове, потрясла многих: Дмитрий Грачёв, заподозривший жену в неверности, вывез ее в лес и там на протяжении нескольких часов издевался над ней. В итоге женщина лишилась кистей обеих рук, одну медики смогли восстановить.
Дмитрий Грачёв арестован и сейчас находится на психиатрической экспертизе. Суд сегодня должен вынести решение о лишении его родительских прав.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
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