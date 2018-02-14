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    Отрубивший жене руки мужчина грозит искалеченной женщине местью. жестокость, Московская область, полиция, семья. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтрубивший жене руки мужчина грозит искалеченной женщине местью

    Отрубивший жене руки мужчина грозит искалеченной женщине местью

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    Отрубивший жене руки мужчина грозит искалеченной женщине местью

    Отрубивший жене руки мужчина грозит искалеченной женщине местью

    Отрубивший жене руки мужчина грозит искалеченной женщине местью

      Житель подмосковного Серпухова Дмитрий Грачёв, который отрубил своей жене Маргарите обе руки, шлет ей письма с угрозами.

      Находясь за решеткой, Дмитрий Грачёв продолжает всячески угрожать своей экс-супруге. По словам женщины, ей регулярно приходят сообщения, в которых теперь уже бывший муж обещает отомстить ей и ее близким за то, что она с ним развелась.

      Жуткая история, случившаяся в конце прошлого года в подмосковном Серпухове, потрясла многих: Дмитрий Грачёв, заподозривший жену в неверности, вывез ее в лес и там на протяжении нескольких часов издевался над ней. В итоге женщина лишилась кистей обеих рук, одну медики смогли восстановить.

      Дмитрий Грачёв арестован и сейчас находится на психиатрической экспертизе. Суд сегодня должен вынести решение о лишении его родительских прав.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.

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