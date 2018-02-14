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    Эксперты составили рейтинг качества жизни в регионах РФ. Крым, рейтинги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты составили рейтинг качества жизни в регионах РФ

    Эксперты составили рейтинг качества жизни в регионах РФ

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    Эксперты составили рейтинг качества жизни в регионах РФ

    Эксперты составили рейтинг качества жизни в регионах РФ

      Эксперты назвали лучшие российские регионы для жизни и выделили и отстающих.

      Рейтинг регионов по качеству жизни составляло агентство РИА Рейтинг, опираясь на показатели прошлого года. Специалисты проанализировали более 70 показателей, среди которых уровень доходов населения и экономического развития, жилищные условия, занятость и ситуация с образованием.

      Тройка лидеров не меняется много лет. Первую строчку занимает Москва, следом разместился Санкт-Петербург, за ним — Московская область. Последние позиции занимают Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Тыва. Как отмечают эксперты, стабилизация экономической ситуации в прошлом году благоприятно повлияла на качество жизни всех регионов, но лучше других дела шли у Крыма. Он поднялся с 66-го на 55-е место.

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