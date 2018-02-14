Сирийцы ждут помощи России в восстановлении разбитых войной железных дорог

Боевые действия в Сирии уничтожили большую часть железных дорог. Ущерб превышает миллиард долларов. Менять надо 90% техники. Многие локомотивы еще советского производства после войны выглядят удручающе. Жители страны рассчитывают на помощь России. В прошлом году наши специалисты восстановили часть ветки из порта Тартус в Джаблу, чтобы наладить поставки гуманитарной помощи.

Диагностику тормозов пассажирского поезда опытный путеец Самир проводит на глаз. Он толкает колодку гаечным ключом или пинает ногой. Если не отвалилась, следовательно, система еще исправна.



Самир Хамдан, работник железнодорожного транспорта: «Вагоны старые, все время приходится ремонтировать, но у нас из запчастей остались только подшипники и колодки, больше ничего нет».



Самир трудится на железной дроге почти четверть века. Весь парк подвижных составов страны сильно старше его. Последние закупки тепловозов были сделаны в далеких 80-х в Советском Союзе. В обшарпанном локомотиве с разбитыми фарами работает безотказно только гудок. В кабине одиноко блестит отполированная ручка, остальные детали покрыты толстым слоем пыли и копоти. В таком состоянии весь парк железных дорог Сирии.



На вокзале в Латакии толпятся пассажиры — учащиеся, студенты, рабочие из деревень провинции. Четыре раза в день вдоль побережья ходит древний поезд. На нем ездили дедушка и бабушка студентки Санди. Она — будущий инженер. Образование в Сирии бесплатное, но, как любому студенту, ей приходится экономить на всем.



Санди Салих, студентка: «Все мои друзья и однокурсники ездят поездом до Латакии. Это быстрее, чем автобусом, а главное, что это в два раза дешевле — всего 100 лир».



Пассажирские перевозки в Сирии, возможно, самые дешевые в мире. 100 лир — это меньше 10 рублей. До войны в САР насчитывались 2,5 тысячи километров железных дорог, но большая их часть была уничтожена в ходе боевых действий.



Сейчас власти страны предлагают российским партнерам поучаствовать в восстановлении разрушенной инфраструктуры. По предварительным расчетам, на ремонт одной только ветки Пальмира — Хомс требуется 2 миллиарда долларов. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Вадима Фефилова.