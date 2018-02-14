В Петербурге нашли мумию пенсионера в кровати с самодельной секс-куклой

66-летний мужчина найден мертвым в петербургской квартире. Пенсионер умер, обнимая свою «подругу» — самодельную куклу для сексуальных утех.
Как сообщает портал «Невские новости», в полицию обратились соседи пожилого человека, которые почувствовали неприятный запах. На место приехали сотрудники экстренных служб и вскрыли квартиру.
В одной из комнат нашли тело пенсионера, который лежал в постели в обнимку с самодельной «сожительницей». Куклу 66-летний мужчина собрал из подручных материалов: голова когда-то принадлежала манекену, а тело было собрано из тряпок, веревок и старых полотенец. Особенным образом у куклы была подчеркнута огромная грудь.
Правоохранители установили, что после смерти пенсионер пролежал в квартире несколько месяцев, и сейчас его тело больше похоже на мумию. Мужчина умер естественным образом — от старости, отметили в региональном отделении СК РФ.
В одной из комнат нашли тело пенсионера, который лежал в постели в обнимку с самодельной «сожительницей». Куклу 66-летний мужчина собрал из подручных материалов: голова когда-то принадлежала манекену, а тело было собрано из тряпок, веревок и старых полотенец. Особенным образом у куклы была подчеркнута огромная грудь.
Правоохранители установили, что после смерти пенсионер пролежал в квартире несколько месяцев, и сейчас его тело больше похоже на мумию. Мужчина умер естественным образом — от старости, отметили в региональном отделении СК РФ.
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