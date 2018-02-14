Израильскому премьеру Нетаньяху могут предъявить обвинение в коррупции

Премьеру Израиля грозит уголовное дело по обвинению в коррупции. Биньямина Нетаньяху подозревают во взяточничестве, мошенничестве и нарушении доверия.

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коррупция

Как говорится в официальном заявлении израильской полиции, речь идет о двух делах. Первое касается неправильного оформления подарков, полученных от двух бизнесменов, второе — предполагаемых попыток давления на редакцию местной газеты.



Решение о том, предъявлять ли обвинения Нетаньяху, на основе материалов расследования примет израильская прокуратура. Сам премьер свою вину отрицает. В телеобращении к нации он заявил, что «будет и дальше руководить Израилем, чтобы вести его к высоким целям».



Биньямин Нетаньяху, председатель Правительства Израиля: «За время моего пребывания на посту премьер-министра на меня было оказано большое давление. Чтобы отстранить меня от власти, были начаты не менее 15 проверок и расследований. Все началось со скандальных заголовков в газетах и прямых трансляций, некоторые были с грозными комментариями полицейских. Все без исключения попытки закончатся ничем, потому что я знаю правду. Уверяю вас, и на этот раз все тоже закончится ничем».



Нетаньяху возглавляет Правительство Израиля с 2009 года. В следующем году он побьет рекорд основателя государства Бен-Гуриона по продолжительности нахождения у власти.